Jorge Santos reforça necessidade de auditório na Ribeira Brava

A necessidade de construção de um auditório voltou a marcar o discurso político na Ribeira Brava. Na abertura da 5.ª edição da Semana da Cultura, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Santos, defendeu que o concelho precisa de uma infra-estrutura capaz de responder à crescente dinâmica cultural e garantir melhores condições para artistas, associações e público.

Perante uma plateia que encheu o arranque do evento, o autarca sublinhou que esta é “uma aspiração legítima e amplamente partilhada”, frisando que não está em causa apenas um equipamento, mas uma resposta estruturante. “É uma infraestrutura essencial para dar dignidade ao trabalho que aqui é feito todos os dias”, afirmou, apontando para a necessidade de um espaço com capacidade para acolher iniciativas com qualidade e regularidade.

O presidente da autarquia destacou a evolução da actividade cultural no concelho, sustentando que a Ribeira Brava tem demonstrado “capacidade, consistência e ambição”.

Nesse sentido, considerou que o investimento público deve acompanhar essa realidade. “Quando é assim, o investimento tem de acompanhar essa cultura”, referiu, defendendo que apoiar eventos não chega sem condições físicas adequadas.

A presença do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, foi aproveitada para reforçar o apelo ao compromisso governamental. Jorge Santos considerou que este é “o momento certo” para dar passos concretos, lembrando que investir na cultura significa criar bases para crescimento e continuidade.

Além da reivindicação do auditório, o autarca deixou uma palavra de reconhecimento aos parceiros envolvidos na organização da iniciativa, bem como às associações, escolas, técnicos e voluntários. “São essas pessoas que dão sentido a tudo isto e que fazem da Ribeira Brava um concelho vivo, activo e com futuro”, disse.

A Semana da Cultura da Ribeira Brava regressa para a sua 5 edição com um programa diversificado, voltando a mobilizar a comunidade em torno de diferentes expressões artísticas e culturais.