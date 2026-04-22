Incêndio na Rocha Alta mobiliza vários meios na Ribeira Brava
Um incêndio deflagrou, esta tarde, na zona da Rocha Alta, na freguesia da Ribeira Brava, mobilizando vários meios de socorro.
Para o local foram accionados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol com duas viaturas e sete operacionais, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP). O meio aéreo da Protecção Civil também foi activado para ajudar no combate às chamas, estando, neste momento, já em fase de rescaldo.
As circunstâncias em que deflagrou o fogo não são, para já, conhecidas.
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