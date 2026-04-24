Startup quer internacionalizar videojogos da Madeira

Carlos Lopes, presidente executivo da Startup Madeira, destacou o objectivo de aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido no consórcio e dar visibilidade à indústria dos videojogos.

“O seu propósito é juntar a comunidade, explicar o que está a ser feito dentro do consórcio eGames Lab, mas também de uma forma divertida, alegre, juntando todas as idades”, afirmou aos jornalistas.

O consórcio envolve 22 entidades e integra áreas como educação, entretenimento e inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de jogos. “Estamos a falar da economia, da inovação, do empreendedorismo”, sublinhou Carlos Lopes.

O responsável destacou ainda o papel da Startup Madeira na ligação entre investigação, empresas e mercado, permitindo transformar conhecimento em produtos com alcance global: “pessoas que podem com o seu conhecimento local vender um produto a nível internacional”.

A iniciativa inclui actividades com escolas, sessões FNAC Talks e convidados da indústria, com o objectivo de mostrar projectos desenvolvidos na Madeira e o seu potencial de crescimento e internacionalização.