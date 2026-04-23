Criança de 6 anos submetida a cirurgia para remover espinha engolida no almoço da escola

Uma menina de 6 anos deverá ser hoje submetida a uma operação cirúrgica no Hospital Dr. Nélio Mendonça para remoção de uma espinha de peixe que engoliu durante o almoço na Escola da Ladeira, em Santo António.

Fonte próxima da família descreveu ao DIÁRIO que os pais foram chamados ao estabelecimento de ensino por volta das 14h00 desta quinta-feira porque a aluna teria ingerido uma espinha de pescada no almoço, que supostamente é confeccionado e fornecido por uma empresa externa. O pai da criança transportou-a até ao serviço de Urgências e, após exame, chegou-se à conclusão que a melhor forma de extrair a espinha, dada a sua dimensão, é através de uma intervenção cirúrgica. Ao que tudo indica, a operação deverá decorrer ainda no dia de hoje.