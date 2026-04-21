Ribeira Brava investe mais de 500 mil euros em novo arruamento na Candelária

A construção de um novo arruamento na zona da Candelária, na freguesia da Tabua, continua a decorrer, num investimento municipal superior a 500 mil euros. A intervenção visa melhorar o acesso a habitações e explorações agrícolas numa área de características rurais.

O presidente da autarquia da Ribeira Brava, Jorge Santos, acompanhado pelo vereador das Obras Públicas, David Sousa, visitou recentemente o local para acompanhar o avanço da obra.

“Estamos a desenvolver um compromisso assumido com as pessoas e com o desenvolvimento equilibrado do concelho. Este novo traçado traz qualidade de vida às pessoas e reduz o isolamento de quem aqui vive. A nossa aposta na melhoria das acessibilidades em todo o concelho é para cumprir, pois acreditamos que a proximidade e a mobilidade são os alicerces fundamentais para uma Ribeira Brava mais coesa e mais competitiva. Jorge Santos

Com cerca de 500 metros de extensão, o novo arruamento deverá reforçar as condições de mobilidade e acessibilidade na zona, contribuindo para a qualificação da rede viária municipal e para a melhoria das infra-estruturas locais.

A intervenção insere-se na estratégia da autarquia de modernização das acessibilidades no concelho de Ribeira Brava, sendo apontada como uma medida de apoio ao desenvolvimento local, à fixação da população e às atividades agrícolas da freguesia.