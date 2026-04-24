Aberto concurso público para a segunda fase de reabilitação do passeio marítimo da Praia Formosa

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento lançou o concurso público para a execução da empreitada da segunda fase da reabilitação e reforço do passeio marítimo da Praia Formosa – Socorridos. O concurso estabelece um preço base de 1,8 milhões de euros e fixa o prazo de execução da obra em 16 meses.

As propostas podem ser apresentadas até 24 de Maio de 2026.

Esta segunda fase dá continuidade à intervenção já iniciada no terreno, incidindo na reabilitação e reforço das zonas que apresentam maiores patologias estruturais no passeio marítimo. A operação visa reforçar a segurança, aumentar a resistência da infra-estrutura e melhorar as condições de utilização por parte da população.

O procedimento agora publicado define ainda que a adjudicação será feita com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofactor, sendo o preço mais baixo o único elemento de avaliação das candidaturas por parte do júri designado.

A intervenção integra um plano mais vasto de requalificação da frente marítima da Praia Formosa – Socorridos, com o objetivo de mitigar os efeitos da erosão costeira e do desgaste estrutural, assegurando a sua estabilidade e preservação a médio e longo prazo.