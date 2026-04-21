João Carlos Abreu e Emanuel Bento na Semana da Cultura da Ribeira Brava 2026

De 24 de Abril a 2 de Maio, decorre a 5.ª edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava, organizada pela autarquia ribeira-bravense e que, no âmbito da cultura, desde a recriação histórica, literatura, música, teatro de ruas e outras artes, durante oito dias, mais concretamente na Nova Praça, oferece um alargado conjunto de actividades.

No que à Feira do Livro integrada na Semana da Cultura 2026 se refere, note-se que a Editora Fraternitas participa, uma vez mais, neste evento, desta feita com dois autores, cujas obras estarão disponíveis nos stands desta feira.

Em concreto, com '90 Minutos de Felicidade', do ex-secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, obra recentemente lançada e já apresentada na Madeira e no Açores, bem como com uma obra da Colecção Poiesis, nomeadamente o volume 'as pedras que escondem o dentro' de Emanuel Bento, livro que foi lançado no final do ano passado e ainda 'Apenas o Largo Silêncio'.

Nesse sentido, refira-se ainda que 'as pedras que escondem o dentro', de Emanuel Bento, será apresentada pela autora Manuela Vieira, no sábado, na Nova Praça, às 17:00, portanto no dia 25 de Abril e '90 Minutos de Felicidade', de João Carlos Abreu, no dia seguinte, no domingo, às 16 horas, por Vera Luza, estando os dois autores presentes.

A Fraternitas é um projecto madeirense estando associado aos EIPOEMA - Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia, que se realizam, anualmente, em cada um dos arquipélagos da Macaronésia, sendo que este ano será na Madeira e Porto Santo, mais concretamente no final de Outubro e início de Novembro, evento que também integra as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.