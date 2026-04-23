Turista dinamarquesa sofre queda na Ribeira Brava

Uma turista dinamarquesa terá sofrido uma queda na manhã de ontem, na Ribeira Brava, alegadamente devido a uma falha no pavimento numa rampa de acesso pedonal, situação que levou à colocação do pé em gesso, indício de uma possível fractura.

O caso foi divulgado nas redes sociais, onde é descrito que a queda ocorreu na descida para o complexo balnear da Ribeira Brava, tendo a "situação interrompido as férias da visitante." A publicação refere, além disso, preocupações com a segurança do espaço, apelando a uma intervenção urgente no pavimento e à sinalização do risco existente.

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Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal da Ribeira Brava esclareceu que a rampa em causa não corresponde ao acesso ao complexo balnear, indicando que o mesmo se encontra localizado do outro lado da Ribeira. A autarquia acrescenta também que a situação está sob responsabilidade da Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, entidade que já terá conhecimento do caso.

As circunstâncias exactas da queda não foram, para já, detalhadas, sabendo-se apenas que a turista recebeu assistência após o incidente.