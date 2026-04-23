Agressão de namorado manda jovem para hospital

Uma jovem, estrangeira, terá sido agredida esta madrugada, no Funchal, pelo namorado, situação que a levou ao hospital.

A alegada agressão ocorreu pelas 2h30 no Miradouro do Pico dos Barcelos, em São Martinho, tendo sido mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal.

A jovem de 23 anos de idade queixava-se de ter sido agredida pelo namorado, tendo sido assistida pela tripulação de uma ambulância que a encaminhou para o Hospital.

A PSP terá tomado conta da ocorrência, embora não tenhamos conseguido apurar se o namorado foi detido.