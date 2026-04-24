Homem mais rico da Rússia ultrapassa 30 mil milhões de dólares em fortuna

O homem mais rico da Rússia, Alexei Mordashov, ultrapassou pela primeira vez os 30.000 milhões de dólares (25.680 milhões de euros) de fortuna, informou hoje a revista Forbes.

Mordashov, principal acionista da Severstal, a maior empresa mineira e siderúrgica do país, acumula cerca de 37.000 milhões de dólares (31.670 milhões de euros), indica a publicação, que divulga anualmente a lista dos multimilionários russos.

Segundo a Forbes, o magnata, cuja fortuna era de 28.600 milhões de dólares (24.480 milhões de euros) em 2025, beneficiou em grande medida da subida do preço do ouro no mercado internacional.

No entanto, a sua empresa comunicou esta semana ter reduzido o lucro líquido no primeiro trimestre deste ano em 370 vezes face ao período homólogo, para 766 mil dólares (664 mil euros).

O segundo lugar é ocupado por Vladimir Potanin, presidente do consórcio Norilsk Nickel e da elétrica Interros, com 29.700 milhões de dólares (25.420 milhões de euros).

Apesar das sanções dos Estados Unidos, o principal acionista da petrolífera privada Lukoil, Vagit Alekperov, soma 29.500 milhões de dólares (25.250 milhões de euros).

Na lista da Forbes entram um total de 155 multimilionários russos, cuja fortuna conjunta passou de 625.000 milhões para 696,5 mil milhões de dólares (de 535.000 milhões para 596.170 milhões de euros).

No ano passado, o número de multimilionários ascendeu a 146 neste país, mais 21 do que no ano anterior, que também foi recorde.

A imprensa russa noticiou que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu aos oligarcas para contribuírem e ajudarem a financiar a campanha militar na Ucrânia, numa altura em que a economia se contraiu, algo que o Kremlin negou.

Um empresário que se terá mostrado disposto a contribuir para o esforço militar é Suleiman Kerimov, quinto classificado na lista, com 25.700 milhões de dólares (22.000 milhões de euros).