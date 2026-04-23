Porto Santo realizou uma iniciativa a propósito do Dia Mundial do Livro

A Camara Municipal do Porto Santo, através do Departamento de Cultura e do organismos responsável pela gestão da Reserva da Biosfera, realizou, ao final desta tarde, na Biblioteca Municipal, uma actividade ligada ao Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

António José Rodrigues foi um dos convidados da sessão, onde falou dos seus livros.

Ao DÁRIO disse que ler "é uma das coisas que eu tenho em mim e que mais gosto de fazer, e igualmente escrever, as duas coisas que me fazem muito bem". O escrito porto-santense vincou que "ler faz aprender e é um remédio santo contra a ansiedade".

António José Rodrigues lembrou que alguns dos escritos mais antigos sobre a ilha dourada, nomeadamente Manuel Gregório Pestana Júnior.

Aos mais novos, deixou a nota de que ler é "proteger a cultura, pela identidade da ilha do Porto Santo, quer em escrita, quer por outro meio, porque realmente os jovens devem continuar o caminho do livro e de ler, porque caso contrario vamos perder tudo…vamos perder a nossa identidade no futuro".