Município do Porto Santo realiza V Rally Paper no dia 25 de Abril

A Câmara Municipal do Porto Santo, através do seu Gabinete da Cultura, Eventos e Cultura, está a organizar o concurso V Rally Paper do Porto Santo, que terá lugar no próximo dia 25 de Abril, integrada no IV Festival das Reservas da Biosfera.

Esta é uma prova automobilística dividida em etapas, em que os concorrentes terão de percorrer um determinado trajecto, num dado tempo e responder a um questionário, que envolverá perguntas e resolução de tarefas.

O objectivo deste concurso é promover o envolvimento e convívio entre familiares, amigos, colegas, e demais que tenham um espírito, acima de tudo, de puro divertimento.

Informa-se que a concentração das equipas se realizará no Parque de estacionamento do Pavilhão Multiusos, às 14h30. A prova ocorrerá entre as 15h00 e as 17h00, seguida de um convívio (comes e bebes) para os participantes.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 23 de Abril, no Gabinete da Cultura, Eventos e Desporto.