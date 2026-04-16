CRESCER promove Dia Aberto no Porto Santo

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá realizar, no próximo dia 8 de maio, entre as 16h00 e as 19h00, um Dia Aberto no Porto Santo, marcando simbolicamente o início da implementação do projeto na ilha.

"Esta iniciativa surge com o objetivo de apresentar à comunidade o projeto CRESCER, uma resposta especializada e multidisciplinar na área do neurodesenvolvimento infantil, que pretende reforçar e complementar as respostas já existentes no Porto Santo, promovendo o acesso a serviços diferenciados e de proximidade", informa uma nota da entidade.

E acrescenta que o evento conta com "a parceria da Clover and Hooves, no âmbito da Equitação com Fins Terapêuticos, uma abordagem que integra o contacto com o cavalo como ferramenta facilitadora do desenvolvimento motor, emocional e relacional das crianças".

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"Durante o Dia Aberto, as crianças e famílias terão a oportunidade de participar em diversas atividades, nomeadamente: Atividades sensoriais; Jogos na natureza; Experiência de montar a cavalo; Momento de convívio com pequeno lanche".

Acrescenta que "esta iniciativa pretende proporcionar um espaço de descoberta, interação e partilha, promovendo o contacto com a natureza e experiências significativas no desenvolvimento infantil".

Refira-se que o Dia Aberto "antecede a realização do I Encontro CRESCER, que terá lugar no dia 9 de Maio, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, subordinado ao tema 'Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil', reforçando o compromisso do CRESCER com a comunidade, a prevenção e a promoção do desenvolvimento saudável das crianças".

Importa dizer que a participação no Dia Aberto é gratuita, mediante inscrição obrigatória. Para mais informações e inscrições: [email protected].