V Feira do Livro de Santa Cruz com cinco dias de programação variada

A V Feira do Livro de Santa Cruz vai decorrer entre os dias 22 e 26 de Abril, com uma programação pensada para vários públicos e com a presença de oito stands na promenade dos Reis Magos, no Caniço. Espectáculos teatro, cinema, oficinas, apresentação de livros, animação de rua, concertos e fogo-de-artifício vão marcar o evento sob o tema 'A mais bela invenção do mundo'.

Destaque para o espectáculo de fogo-de-artifício, agendado para as 22 horas de 24 de Abril, que antecipa as festividades da Revolução dos Cravos.

Segundo explica a Câmara Municipal de Santa Cruz, que hoje apresentou o evento, os três primeiros dias da Feira, serão dedicados às escolas, com cerca de 300 crianças diariamente no recinto, com o transporte a ser assegurado pelo Município através das Subunidade de Educação.

A feira abre às 9h30, nos dias úteis, com o Contar com Letras, a Cargo do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha. Em termos regionais, marcarão presença os escritores Lisandra Tavares, Valentina Silva Ferreira, Andreia Baptista, João Gonçalves, Ana Mafalda Alves, Sara Santos.

Quanto aos artistas que chegam de fora, destaque para a apresentação do livro de Luísa Sobral, 'Nem todas as árvores morrem de pé', numa conversa entre a autora e Tiago Sena Silva, que terá lugar no dia 23 de Abril, pelas 19 horas, com Luísa Sobral a dar um concerto intitulado 'Coisas Pequeninas' pelas 21h30.

Já o escritor Raul Minh’alma marcará presença na feira no sábado, dia 24 de Abril, pelas 19 horas, numa conversa moderada pela professora Cândida Barbosa.

O cinema voltará à Feira pela mão do Screenings Funchal, no dia 22, pelas 20h30, com a exibição do filme As Aves, de Pedro Magano.

No dia 24 de Abril, o dia termina com o espetáculo 'Histórias Cantadas' pelos Xarabanda, às 21 horas, seguido de fogo-de-artifício. No dia 25, pelas 20h30, terá lugar o concerto 'Revolução de Abril', pelos Live Brisk Band, e no último dia o encerramento estará a cargo do The Studio, com excertos do espectáculo 'O Chapeleiro e o Tempo'.

No fim-de-semana, a programação estará direccionada para aas famílias com crianças pequenas, com as presenças de Natália Bonito, Bolinha de Música, Sandra Carvalho e Tatiana Martins.

Durante toda a programação é de destacar as presenças do Teatro Bolo do Caco, do Teatro dos D´Os Emplastros, Leda Pestana, Joana Gama, Teceiras de Histórias, AHAU Marionetas, Canto Improvisado pelo Projeto Regueifa Festa, Xarabanda, a Biqueira, Tiago Pinto, Sara Santos, C´Azoada.

A Feira contará com oito stands, sendo estes a FNAC, a Clip de Aguarela, os Livros de Sonhos, a Poets and Dragons, a SPEA, os Xarabanda, São Alfarrábio, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura. Haverá ainda um stand das Bibliotecas Municipais, com edições da Câmara Municipal.