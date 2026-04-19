Areal do Porto Santo amanhece coberto de 'veleiros'

O areal do Porto Santo amanheceu este domingo, 19 de Abril, coberto de 'veleiros', pequenos organismos marinhos da espécie Velella velella, que deram à costa em grande número ao longo da costa.

Os exemplares, de coloração azulada, espalham-se por vários metros da praia, criando um cenário invulgar que não passou despercebido a quem passou esta manhã pelo local.

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Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a espécie Velella velella pode ser confundida com a caravela-portuguesa, todavia informa que "ao contrário desta última espécie, a Veleiro é inofensiva, não havendo evidências de causar queimaduras e problemas de saúde."

"Estas duas espécies Velella velella e Physalis physalis (caravela portuguesa) podem ser confundidas por apresentarem algumas semelhanças, sendo ambas de cor azulada e flutuando à superfície do mar, sendo frequentemente avistadas na nossa costa", esclarece ainda.

A terminar, dá conta que na maioria dos casos não representa perigo para os banhistas, mas pode provocar alguma alergia ou irritação, sendo, por isso, aconselhável evitar o contacto directo com os tentáculos.