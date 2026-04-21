Avião da easyJet divergido para o Porto Santo
Um avião da easyJet, que devia ter aterrado esta manhã no Aeroporto da Madeira, divergiu para o Porto Santo.
A aeronave, proveniente de Gatwick (Londres), tinha chegada prevista para as 11h05, mas, provavelmente devido às condições meteorológicas, acabou por seguir para o Porto Santo.
Antes disso, ainda realizou quatro voltas no ar, à procura de uma 'abertura' para conseguir aterrar em segurança na pista de Santa Cruz, o que não veio a suceder, seguindo, por isso, viagem para a ilha dourada.
Apesar desta situação, até ao momento, a operação e o trafego aéreo encontram-se dentro da normalidade.
A rajada máxima de vento no Aeroporto da Madeira, esta manhã, foi de 79 km/h, registada às 9h20.
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