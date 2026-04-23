EB1/PE/C da Ponta do Sol assinala Dia Mundial da Terra

A EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou, no passado dia 22 de Abril, o Dia Mundial da Terra com um programa alargado de atividades que mobilizou toda a comunidade educativa das três valências (creche, pré‑escolar e 1.º CEB) reforçando o compromisso da escola com a educação ambiental e a construção de uma consciência ecológica desde os primeiros anos de idade.

Ao longo do dia, as crianças e alunos participaram em iniciativas que combinaram criatividade, exploração e reflexão. Entre os momentos mais marcantes destacou‑se a pintura de ninhos e comedouros, produzidos a partir de madeira reutilizável, transformando materiais simples em pequenas estruturas coloridas que irão apoiar a avifauna local (Clube do Ambiente). As turmas dedicaram-se ainda à leitura de textos informativos, à análise de histórias relacionadas com o ambiente e à visualização de vídeos educativos, aprofundando temas como biodiversidade, reciclagem, poluição e preservação dos ecossistemas.

Os alunos do 4.º B realizaram um percurso pela Vila da Ponta do Sol que funcionou como uma verdadeira aula ao ar livre. O trajecto começou no jardim da horta da escola, seguiu pelo jardim principal e avançou até à ribeira, onde os estudantes observaram patos, aves e diferentes espécies vegetais. Durante o passeio, os alunos participaram numa acção de plogging, recolhendo resíduos encontrados pelo caminho, num gesto simbólico, mas significativo de cuidado pelo espaço público. A actividade terminou com uma limpeza da Praia da Ponta do Sol, reforçando a importância de proteger o litoral e os ecossistemas marinhos.

Para além das actividades realizadas na escola e no exterior, foi lançado um desafio à comunidade educativa (alunos, pais e encarregados de educação) convidando todos a partilhar ideias práticas e criativas para ajudar o Planeta Terra. Esta iniciativa pretende estimular o envolvimento familiar e promover pequenas mudanças no quotidiano que, somadas, podem ter um impacto positivo no ambiente.

Com este conjunto de acções, a EB1/PE/C da Ponta do Sol reforça a sua missão de formar cidadãos conscientes, responsáveis e participativos, demonstrando que cuidar do planeta é uma tarefa coletiva que começa na escola, mas se estende a toda a comunidade. Cada gesto conta: plantar uma árvore, reduzir o consumo de plástico, poupar água, apoiar iniciativas sustentáveis ou simplesmente