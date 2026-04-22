Escritora Sofia Henriques promoveu actividade especial na EB1/PE da Lombada

Ontem, a a EB1/PE da Lombada na Ponta do Sol recebeu a escritora madeirense Sofia Henriques, autora do livro Cestinha Cintilante, numa actividade enriquecedora para os alunos.

Segundo nota enviada, a autora apresentou "cinco amigos e cinco palavras mágicas, conduzindo as crianças por uma história cheia de sensibilidade, imaginação e ensinamentos importantes." Ao longo da sessão, destacou valores, promovendo momentos de reflexão sobre atitudes e comportamentos que contribuem para uma convivência mais harmoniosa e respeitadora.

"A apresentação decorreu de forma muito dinâmica e envolvente, tendo a história sido contada de forma mimada e expressiva, o que despertou ainda mais o interesse e a atenção dos alunos. As crianças participaram com entusiasmo, interagindo ativamente nos vários momentos da atividade", explica a escola.