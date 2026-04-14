Simulacro de incêndio na Escola EB1/PE e Creche da Nazaré
Os Bombeiros Sapadores do Funchal participam, esta manhã, num simulacro na Escola EB1/PE e Creche da Nazaré.
O exercício envolve 11 operacionais da corporação, que estão auxiliados por quatro viaturas.
A acção, que simulou foco de incêndio no Edifício Girassol, pretende testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de ensino escolar.
