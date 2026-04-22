Mulher residente no Caniço pede ajuda após AVC que a deixou dependente

Uma mulher residente no Caniço, com 38 anos, está a pedir ajuda para conseguir realizar tratamentos médicos dispendiosos, após ter sofrido um AVC isquémico que a deixou com graves limitações físicas.

Letícia, natural de Portugal continental mas a viver na Região há vários anos, relata que o acidente vascular cerebral ocorreu aos 38 anos e provocou lesões sérias no cerebelo, retirando-lhe a mobilidade, o equilíbrio e a autonomia. Desde então, tem enfrentado um longo processo de reabilitação.

“Tenho lutado nos últimos três anos e meio para recuperar e, graças a Deus, tenho obtido alguns ganhos”, refere, numa publicação nas redes sociais, explicando que existem agora tratamentos de medicina regenerativa que poderão representar uma nova esperança. Entre as opções apontadas estão terapias com células mesenquimais, exossomas e peptídeos, cujo custo total ronda os 45 mil euros, incluindo o tratamento e a estadia necessária. Só a intervenção com células mesenquimais representa cerca de 40 mil euros.

“É uma última esperança para me tirar da cadeira de rodas e me devolver qualidade de vida junto dos meus filhos e do meu marido”, apela.

No passado domingo, dia 19 de Abril, foi organizado um evento solidário em Lousada, que reuniu mais de 700 pessoas, com o objetivo de angariar fundos para apoiar o tratamento. A família continua a mobilizar esforços e apela à solidariedade de todos os que possam contribuir para ajudar Letícia a prosseguir a luta pela recuperação.