Ponta do Sol reforça apoio à causa animal com entrega de leitor de 'microchips'

A Câmara Municipal da Ponta do Sol entregou um leitor de 'microchips' à Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, no âmbito do protocolo de colaboração existente entre as duas entidades.

O equipamento foi entregue esta terça-feira pelo vice-presidente da Autarquia, Lino Pita, durante uma visita às instalações da corporação. O dispositivo permitirá, como explica nota enviada, reforçar a capacidade de resposta em ocorrências que envolvam animais, garantindo uma identificação mais rápida e eficaz.

Para o vice-presidente, esta medida representa um contributo relevante para o bem-estar animal. “Este leitor de 'microchips' vai permitir que os bombeiros consigam identificar os animais com maior rapidez, facilitando o contacto com os tutores e tornando a intervenção mais eficiente em situações de resgate”, sublinhou.

O responsável acrescentou que esta é mais uma acção do Município em apoio à causa animal. “Continuamos empenhados em apoiar iniciativas que promovam a proteção animal e que reforcem os meios das nossas instituições, com benefícios diretos para a população”, referiu.

"A iniciativa contribui para uma maior articulação entre o Município e os serviços de emergência, promovendo uma resposta mais célere e eficaz em situações que envolvam animais em risco", termina a nota.