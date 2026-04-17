Ponta do Sol assinala Consciencialização do Autismo e inaugura Sala Multissensorial 'Retiro dos Sentidos'

A Escola Básica do 1.º ciclo com Pré e Creche da Ponta do Sol vai celebrar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo no próximo dia 20 de Abril, com uma sessão de sensibilização dirigida aos alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico e à comunidade educativa. A iniciativa, que decorrerá entre as 10h30 e as 12h15, pretende reforçar o compromisso da escola com a inclusão, o bem‑estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças e alunos.

Organizada pelas docentes especializadas da escola, a sessão contará com a participação de vários oradores convidados, nomeadamente da professora Bárbara Ramos, da psicomotricista Micaela Henriques, da Associação “Os Grandes Azuis” e da encarregada de educação Tânia Teles. As intervenções irão abordar o autismo nas suas dimensões familiar, terapêutica, educativa e social.

O programa inicia-se às 10h30 com a recepção aos participantes, seguindo-se a abertura institucional a cargo do director da Escola, o professor Rui Ramos. Os alunos do 2.º ano terão um momento de dinamização, sublinhando a importância da participação activa das crianças na construção de uma escola mais inclusiva.

A manhã prossegue com o testemunho familiar de Tânia Teles, a abordagem terapêutica de Micaela Henriques, a perspectiva educativa apresentada pela docente especializada Bárbara Ramos e, por fim, a intervenção da Associação “Os Grandes Azuis”, que destacará a importância do apoio comunitário às famílias. A sessão culminará com a interpretação da canção 'Um Mundo Melhor'.

Pelas 12h15, será inaugurada a nova Sala Multissensorial 'Retiro dos Sentidos', um espaço dedicado à estimulação sensorial e ao apoio ao desenvolvimento emocional e cognitivo dos alunos.

Paralelamente, entre 20 e 24 de Abril, estará patente no Centro Cultural John dos Passos a exposição 'Acolher', composta por trabalhos realizados pelos diferentes grupos e turmas da escola. A exposição pretende valorizar a expressão artística dos alunos e sensibilizar a comunidade para a importância da inclusão.

Durante o período da exposição, serão também recolhidos fundos destinados a apoiar a Associação “Os Grandes Azuis”, reforçando o envolvimento solidário da comunidade educativa.

Com esta programação, a escola reafirma o seu compromisso com uma cultura de inclusão, respeito e participação activa, promovendo uma maior consciencialização sobre o autismo e celebrando a diversidade que enriquece a comunidade escolar.