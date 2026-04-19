Homem de 87 anos encontrado morto em casa na Camacha
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta manhã, por volta das 10 horas, para uma ocorrência numa habitação situada no Ribeiro Serrão, na Camacha.
À chegada das equipas de socorro, foi confirmado que o idoso já se encontrava sem sinais vitais, não tendo sido possível reverter a situação.
A corporação mobilizou uma ambulância e um veículo de apoio.
De imediato, foram mobilizadas as autoridades competentes que ficaram encarregues da ocorrência.
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