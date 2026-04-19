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Homem de 87 anos encontrado morto em casa na Camacha

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Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta manhã, por volta das 10 horas, para uma ocorrência numa habitação situada no Ribeiro Serrão, na Camacha. 

À chegada das equipas de socorro, foi confirmado que o idoso já se encontrava sem sinais vitais, não tendo sido possível reverter a situação.

A corporação mobilizou uma ambulância e um veículo de apoio. 

De imediato, foram mobilizadas as autoridades competentes que ficaram encarregues da ocorrência.

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