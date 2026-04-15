Incêndio na Camacha mobiliza três corporações de bombeiros
Veja o video que mostra o avançar das chamas em mato
Um incêndio em mato, na Camacha, perto da zona das Carreiras/Vale Paraíso mobiliza, neste momento, três corporações de bombeiros.
O alerta foi dado já depois das 21 horas, tendo sido de imediato accionados os meios da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que contam, entretanto, com o apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Municipais de Machico.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local.
No terreno estão 17 homens, apoiados por cinco viaturas.
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