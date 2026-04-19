Jogador fica ferido no campo do Liceu

Um adolescente, de 16 anos, sofreu esta manhã um acidente desportivo, durante um jogo de futebol, no campo Adelino Rodrigues, no Liceu Jaime Moniz.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi chamada a prestar socorro, uma vez que que o jovem apresentava um traumatismo num dos pés.

Após primeiros socorros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.