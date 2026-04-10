Biqueira no Mercadinho da Camacha para cozinhar dobrada

A iniciativa 'A Madrinha do Mercadinho da Camacha' está de regresso, este domingo, 12 de Abril. A Biqueira vai estar nesse local para cozinhar dobrada, entre as 11h30 e as 13 horas.

"A Biqueira convida todos a juntarem-se no Mercadinho da Camacha, no dia 12 de abril, entre as 11h30 e as 13h00, para saborear este prato cheio de história, um verdadeiro pedaço da memória gastronómica da ilha", indica em nota enviada à imprensa.

Esta é uma receita que lembra os costumes das Visitas do Espírito Santo.