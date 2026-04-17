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Madeira

"O sofrimento psicológico causado por questões económicas é real e legítimo”

O psicólogo Filipe Xavier alerta para o impacto emocional das dificuldades económicas e da crise da habitação na Madeira e refere que “não é apenas um problema financeiro e económico em si, é também um problema de saúde mental pública”

Psicólogo alerta para o impacto do custo de vida na saúde mental dos madeirenses
Psicólogo alerta para o impacto do custo de vida na saúde mental dos madeirenses

Os efeitos do aumento do custo de vida na Madeira não se resumem às carteiras dos residentes.

Em entrevista ao DIÁRIO, o psicólogo Filipe Xavier referiu que a inflação está a ter consequências directas na saúde mental da população, tendo sublinhado que a dificuldade em garantir necessidades essenciais, como a habitação, tem um efeito nefasto na saúde psicológica.

Quando vivemos num cenário em que as pessoas trabalham, por vezes com dois empregos e, mesmo assim, não conseguem aceder a uma habitação própria devido ao desfasamento entre rendimentos e inflação, isso gera estagnação e pode aumentar níveis de ansiedade, stress e até depressão. Filipe Xavier, psicólogo clínico

Segundo o profissional de saúde, os jovens são particularmente vulneráveis a esta realidade, porque “temos toda uma geração que estudou, trabalhou e fez todo um percurso que lhes foi socialmente dito que deveriam proceder para no futuro terem uma boa vida. Contudo, esse futuro chega e as pessoas verificam que tal não acontece”.

Questionado sobre se em contexto clínico tem sentido um aumento de casos de 'burnout', ansiedade ou depressão ligados a dificuldades económicas, o especialista não só respondeu afirmativamente como adiantou que essa é “uma das principais problemáticas que trazem”.

Filipe Xavier destacou ainda o impacto emocional de permanecer mais tempo em casa dos pais e de como a dinâmica familiar pode ser determinante para quem se vê impedido de dar o próximo passo.

Para o psicólogo, o actual cenário não resulta de falhas individuais, mas de um fenómeno estrutural, tendo sublinhado que “mesmo pessoas responsáveis e esforçadas têm hoje sérias dificuldades em lidar com o mercado da habitação”.

“O sofrimento psicológico causado por questões económicas é real e legítimo. Não é sinal de fraqueza”, alerta o especialista, tendo enumerado os sinais que revelam que o stress financeiro já está a comprometer a saúde mental.

Fique a par dos alertas que Filipe Xavier direccionou à população madeirense e que conselhos deixa à geração mais nova na entrevista disponível no canal do DIÁRIO, no YouTube.

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