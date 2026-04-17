Os efeitos do aumento do custo de vida na Madeira não se resumem às carteiras dos residentes.

Em entrevista ao DIÁRIO, o psicólogo Filipe Xavier referiu que a inflação está a ter consequências directas na saúde mental da população, tendo sublinhado que a dificuldade em garantir necessidades essenciais, como a habitação, tem um efeito nefasto na saúde psicológica.

Quando vivemos num cenário em que as pessoas trabalham, por vezes com dois empregos e, mesmo assim, não conseguem aceder a uma habitação própria devido ao desfasamento entre rendimentos e inflação, isso gera estagnação e pode aumentar níveis de ansiedade, stress e até depressão. Filipe Xavier, psicólogo clínico

Segundo o profissional de saúde, os jovens são particularmente vulneráveis a esta realidade, porque “temos toda uma geração que estudou, trabalhou e fez todo um percurso que lhes foi socialmente dito que deveriam proceder para no futuro terem uma boa vida. Contudo, esse futuro chega e as pessoas verificam que tal não acontece”.

Questionado sobre se em contexto clínico tem sentido um aumento de casos de 'burnout', ansiedade ou depressão ligados a dificuldades económicas, o especialista não só respondeu afirmativamente como adiantou que essa é “uma das principais problemáticas que trazem”.

Filipe Xavier destacou ainda o impacto emocional de permanecer mais tempo em casa dos pais e de como a dinâmica familiar pode ser determinante para quem se vê impedido de dar o próximo passo.

Para o psicólogo, o actual cenário não resulta de falhas individuais, mas de um fenómeno estrutural, tendo sublinhado que “mesmo pessoas responsáveis e esforçadas têm hoje sérias dificuldades em lidar com o mercado da habitação”.

“O sofrimento psicológico causado por questões económicas é real e legítimo. Não é sinal de fraqueza”, alerta o especialista, tendo enumerado os sinais que revelam que o stress financeiro já está a comprometer a saúde mental.



Fique a par dos alertas que Filipe Xavier direccionou à população madeirense e que conselhos deixa à geração mais nova na entrevista disponível no canal do DIÁRIO, no YouTube.