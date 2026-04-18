Descobertos corpos de 50 bebés e seis adultos em cemitério de Trinidade e Tobago

Os corpos de pelo menos 50 bebés e seis adultos foram descobertos num cemitério de Trinidade e Tobago, anunciou hoje a polícia, indicando que poderá tratar-se de "um caso de eliminação ilegal de cadáveres não reclamados".

"A polícia de Trinidad e Tobago iniciou uma investigação urgente", referiu a polícia, em comunicado.

Esta investigação acontece depois da "descoberta de múltiplos restos mortais no cemitério de Cumuto", segundo a polícia do pequeno arquipélago anglófono situado ao largo da costa da Venezuela, mencionando a descoberta de 56 corpos, incluindo 50 bebés.