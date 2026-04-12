Homem encontrado morto num ribeiro em Machico

Um homem, cuja idade o DIÁRIO não conseguiu apurar, foi encontrado morto num ribeiro no sítio do Piquinho, no concelho de Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico receberam o alerta por volta do meio-dia de hoje e foram mobilizados para o local, com três operacionais e uma ambulância, tendo confirmado o óbito. Perante a situação, foi também accionada a PSP, que tomou conta da ocorrência, seguindo os trâmites necessários para este tipo de casos.

As circunstâncias em que ocorreu a morte não são, para já, conhecidas.