Idoso encontrado sem vida em habitação em Machico

Um homem de 88 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira, no interior de uma habitação localizada na Estrada Dom Manuel I, no concelho de Machico.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado pelas 09h30, quando um familiar, que não o via desde sábado, solicitou a intervenção para abertura de porta. Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, tendo encontrado o idoso já cadáver, em rigidez, deitado na cama. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.