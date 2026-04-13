Homem de 60 anos ferido após agressão com arma branca no Funchal

Um homem de 60 anos ficou ferido, esta segunda-feira, na sequência de uma alegada agressão com arma branca na Rua da Carne Azeda, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo prestado assistência à vítima que apresentava ferimentos na face. A PSP também esteve no local a tomar conta da ocorrência e a desenvolver as diligências necessárias para apurar as circunstâncias do caso. O estado de saúde do homem, de momento, não é conhecido.