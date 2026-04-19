Albuquerque anuncia revisão constitucional e reforço de autonomia

O presidente da Comissão Política do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou a intenção de avançar com uma revisão constitucional de âmbito regional, no discurso de encerramento do congresso, endurecendo o tom contra a República e defendendo um reforço da autonomia.

“Vamos apresentar a revisão constitucional”, afirmou, sublinhando a necessidade de manter e aperfeiçoar as políticas regionais e de combater o centralismo do Estado.

O líder madeirense acusou a República de desvalorização histórica da Região, afirmando que “o Estado nunca fez nada aqui. Até o aeroporto tivemos que pagar”, e criticou o que classificou como “bacoradas e palermices” sobre a Madeira.

No plano económico, destacou o desempenho da Região, referindo “58 meses de crescimento acima da média nacional”, um aumento do PIB próximo dos 100% numa década e um PIB per capita “107% acima da média nacional”, segundo dados de 2024. “Só Lisboa está acima de nós, mas nós vamos passar Lisboa”, afirmou, acrescentando que a Região continua a vencer eleições “apesar das desgraças anunciadas”.

Na área social, apontou a habitação como prioridade do Governo Regional, criticando outras autarquias por “retórica”. “Há câmaras que falam de habitação, mas é só retórica”, disse.

No capítulo das infra-estruturas e desenvolvimento económico, defendeu novos investimentos estratégicos, incluindo projectos na Ponta do Pargo e no Faial, associados a campos de golfe e criação de riqueza.

Apresentou ainda um conjunto de promessas em matéria de acessibilidades: duplicação da via rápida até à Calheta, ligação aos Canhas, fecho do nó entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, resolução de acessos nas zonas altas do Funchal com ligação dos “lombos”, criação de uma via distribuidora no Estreito de Câmara de Lobos, reforço das ligações ao Porto do Funchal e a futura ligação por túnel entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra.

“Não andamos aqui a passear carneiros”, afirmou, em tom irónico, numa referência a um episódio recente que envolveu o deputado Brício Araújo para risada geral no auditório.

No final da intervenção, concluiu com uma afirmação política: “a nossa luz é a autonomia e a nossa verdade é a liberdade da Madeira e dos madeirenses”.