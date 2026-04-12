Mulher encontrada morta em habitação em Câmara de Lobos

Uma mulher de 81 anos foi encontrada morta na manhã deste domingo, numa habitação localizada no Caminho da Levada do Salão, no concelho de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a PSP foram accionados para o local, após o alerta ter sido dado por um familiar. À chegada, a vítima encontrava-se já sem sinais de vida.

A ocorrência seguiu os trâmites habituais.