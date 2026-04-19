Tondela - Nacional será jogado na tarde de 25 de Abril

A Liga Portugal divulgou esta tarde os horários da ronda 31 da Liga Portugal Betclic (I Liga).

Alverca e Arouca serão os responsáveis por abrirem a jornada, na sexta-feira, dia 24 de Abril, às 20h15 horas.

Já no dia seguinte, 25 de Abril, jogam-se três partidas, com destaque para a deslocação do Nacional ao reduto do Tondela, para uma partida que está agendada para as 15h30. Neste dia referência ainda para o encontro entre Benfica-Moreirense.

O grosso da ronda decorre no domingo, 26 de Abril com quatro partidas: Estoril Praia e Famalicão defrontam-se às 15h30 horas, seguido de duplo confronto às 18 horas: Santa Clara – Sp Braga e Estrela Amadora – FC Porto. O dia termina com a viagem do Sporting ao reduto do AFS, às 20h30 horas.

Na segunda-feira, o derradeiro encontro da jornada, opondo Gil Vicente FC e Casa Pia AC, arranca às 20h15 horas.

Sexta-feira, 24 de Abril

Alverca – Arouca, 20h15 – Sport TV

Sábado, 25 de Abril

Tondela – Nacional, 15h30 – Sport TV

Benfica – Moreirense, 18h00 – BTV

V. Guimarães – Rio Ave, 20h30 – Sport TV

Domingo, 26 de Abril

Estoril Praia – Famalicão, 15h30 – Sport TV

Santa Clara – Sp. Braga, 18h00 – Sport TV

Estrela Amadora – FC Porto, 18h00 – Sport TV

AFS – Sporting, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 27 de Abril

Gil Vicente FC – Casa Pia, 20h15 – Sport TV