Diogo Garcia actua na última eliminatória de 'Simply The Best'

O jovem madeirense Diogo Garcia participou este sábado, 18 de Abril, na última eliminatória do programa de talentos 'Simply The Best – O Melhor dos Melhores', da TVI, que antecede a final marcada para 25 de Abril.

Com um percurso iniciado aos oito anos, Diogo Garcia deu os primeiros passos na música no Festival da Canção Infantil da Madeira, tendo-se apresentado naquele que descreve como o “maior palco da Região”. Mais tarde, venceu a 1.ª edição do The Voice Kids, em 2014.

Na actuação de hoje, o concorrente interpretou o tema original 'Ar', com letra e música da sua autoria. Durante a apresentação, destacou a ambição de representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção: “Estou aqui para provar que os sonhos também nascem no meio do Atlântico.”

Além do percurso a solo, Diogo Garcia integra o projecto musical 'Garcias', juntamente com o irmão, Pedro Garcia. A dupla actua regularmente em eventos na Madeira.

O concurso de talentos 'Simply The Best – O Melhor dos Melhores' estreado em Março, conta com um painel de jurados composto por Rita Guerra, João Melo e Julie Sergeant.

As reações do júri foram globalmente positivas. Rita Guerra salientou a dupla vertente artística do concorrente, referindo o apreço por o ouvir interpretar um tema próprio. João Melo destacou a valorização de originais e incentivou a continuidade do percurso musical, deixando também uma nota sobre a ambição eurovisiva. Já Julie Sergeant manifestou entusiasmo com a atuação, sublinhando a importância de arriscar com composições próprias e encorajando o concorrente a prosseguir na música.

Agora, cabe ao público votar.