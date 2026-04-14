SAVE THE DATE: Concertos no Pátio 2026 regressam em Junho ao Castanheiro Boutique Hotel

Os Concertos no Pátio estão de volta ao Castanheiro Boutique Hotel para a sua 5.ª edição, trazendo três noites de música ao vivo ao coração do Funchal. Nos dias 9, 17 e 24 de Junho de 2026, o pátio do hotel volta a receber artistas nacionais com percursos distintos, num ambiente intimista que já se tornou uma referência cultural na ilha.

João Borsch | Regressa ao Funchal para subir ao palco do Castanheiro, dia 9 de Junho (terça-feira, véspera de feriado). Depois de uma ousada primeira impressão com o álbum de estreia ‘Uma Noite Romântica com João Borsch’, o multi-instrumentista natural do Funchal editou, em 2023, ‘É Só Harakiri, Baby’, um álbum-musical que explora os vícios, as suas consequências e o medo de ser vulnerável. Participou no Festival da Canção em 2024, onde se afirmou como uma das grandes revelações da edição, e encontra-se atualmente a preparar o seu terceiro álbum de estúdio. Em 2025, passou por palcos em Aveiro, Faro, Lisboa e Madeira.

The Legendary Tigerman | Projecto do músico e compositor Paulo Furtado, The Legendary Tigerman construiu uma carreira sólida com reconhecimento internacional. Com raízes no blues, rock e garage rock, sempre com uma veia punk, a sua música distingue-se por uma abordagem crua e intensa, sempre em constante reinvenção. Álbuns como ‘Naked Blues’, ‘Femina’ ou ‘Zeitgeist’ consolidam um percurso marcado pela autenticidade e pela presença em palco, onde a energia e a imprevisibilidade são elementos centrais. Estará no Castanheiro a 17 de Junho no que promete ser uma noite a não perder.

Rita Redshoes e Bruno Santos | A encerrar esta edição no dia 24 de Junho, Rita Redshoes junta-se a Bruno Santos para um concerto em formato duo, cuja particularidade reside numa abordagem mais jazzística sobre repertório essencialmente pop, maioritariamente temas originais da Rita, mas com uma passagem por alguns clássicos do jazz e outras surpresas. O resultado é um concerto intimista e emotivo onde a guitarra e a voz se encontram e as melodias pairam sobre novas harmonias e cores.

As portas abrem às 19h00 como habitualmente com warm up a cargo de Vítor Freitas, e cada noite pode ser vivida de duas formas: assistindo apenas ao concerto, com início às 21h30, ou optando por uma experiência completa, que combina a música com um jantar de três pratos no Restaurante Tipografia, com início às 19h00.

Os Concertos no Pátio 2026 tem como main sponsor a NOS Madeira e com media partners a RTP Madeira e a Antena 3, reforçando o seu posicionamento como um dos eventos culturais de referência deste Verão.

Os bilhetes são limitados e estarão disponíveis, este ano, exclusivamente online.

Recomendamos garantir o seu lugar com antecedência, não são aceites reservas.

Link compra de bilhetes: castanheiroboutiquehotel.com/concertos-no-patio

Para mais informações, poderá contactar-nos através do (+351) 291 200 100 ou do email [email protected].

Para detalhes adicionais sobre os concertos, acompanhe as redes sociais do Castanheiro Boutique Hotel

Bilhetes:

Concerto (1 dia): 15,00 €

Concerto (3 dias): 35,00 €

Jantar + Concerto (1 dia): 50,00 €

Contactos:

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