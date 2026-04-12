Muita música e políticos no último dia da Exposição do Limão, na Ilha

Termina hoje, na freguesia da Ilha, concelho de Santana, a XXIV Exposição Regional do Limão. O segundo e último dia do certame fica marcado por um programa de animação musical, atribuição de prémios e visitas de políticos de vários quadrantes.

O programa arranca pelas 12h00, com a recepção aos romeiros pela Associação Cultural Lírios do Norte. Seguem-se a actuação dos DRepente (12h30) e a animação da Associação de Animação Geringonça e entoação da música "Limão Dourado" por Mónica Ascensão (13h45).

Cerimónia de entrega de prémios aos agricultores que participam na exposição está agendada para as 14h15 e um quarto de hora depois há festa de despique madeirense, acompanhado musicalmente por tocata do grupo de folclore da Casa do Povo de Gaula Tocadores de música repentista/instrumentos tradicionais. Pelas 16h30 actua o grupo ‘O Brinquinho’ da Casa do Povo do Caniço e às 17h30 o grupo de música popular "Os Carapuças". A XXIV Exposição Regional do Limão encerra pelas 19h30.

Como fizemos referência, há vários políticos que vão passar por esta exposição. O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará no local pelas 14h00. Uma hora depois, representantes de dois partidos prestam declarações- a líder do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, e o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa.

A Exposição Regional do Limão é organizada pela Casa do Povo da Ilha e serve para celebrar a produção local do limão.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA:

11h00- Missa comunitária na igreja da vila do Porto Moniz integrada no programa do 96.º encontro de agrupamento mensal dos militares madeirenses que serviram no Ultramar. No final, seguida de almoço no restaurante ‘O Cachalote’.

12h00 – Desfile de São Rafael e Bênção dos Capacetes na Calheta, no âmbito da comemoração do Dia Nacional do Motociclista, que o Clube Motard Madeira. Às 13h00 há discursos e entrega de lembranças.

18h00 – Jantar comemorativo do 84.º aniversário do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, no Savoy Palace, com presença de Miguel Albuquerque.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 12 DE ABRIL:

1671 - É canonizado o jesuíta espanhol Francisco de Borja ou Borgia.

1774 - A Diocese de Aveiro é criada pelo Papa Clemente XIV mediante o breve Militantis Ecclesiae gubernacula, a pedido do monarca D. José I.

1782 - Morre, com 84 anos, o escritor italiano Pietro Antonio Bonaventura Trapassi, conhecido por Metastasio, o maior libretista do século XVIII.

1861 - Início da Guerra Civil norte-americana, com o assalto das forças confederadas (do Sul) ao Forte Sumter, na Carolina do Sul.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. As forças alemãs tomam Armentieres, França.

1945 - Morre, com 63 anos, Franklin Delano Roosevelt, o 32.º Presidente dos Estados Unidos da América. Sucede-lhe o vice-presidente Harry Truman.

1954 - Bill Halley e os Cometas gravam "Rock Around the Clock", tema fundador do "rock'n'roll".

1955 - A vacina contra a poliomielite desenvolvida pelo médico norte-americano Jonas Salk, é declarada segura nos Estados Unidos.

1961 - Abrilada. O general Botelho Moniz, então ministro da Defesa, reclama ao Presidente da República, Américo Thomaz, a destituição do presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar.

- O cosmonauta soviético Yuri Alekseyevich Gagarine é o primeiro homem em órbita em redor da Terra, a bordo da nave Vostok 1.

1981 - Primeira missão do vaivém espacial norte-americano Columbia, tripulado pelos astronautas Robert Crippen e John Young.

1985 - Ataque bombista no Porto causa a morte do industrial Gomes Martins.

1986 - Aumenta a tensão entre os Estados Unidos e a Líbia. Navios de guerra norte-americanos concentram-se no Mediterrâneo.

1989 - Morre, aos 67 anos, o antigo campeão de pesos pesados norte-americano Walker Smith, Jr., Sugar Ray Robinson.

1990 - A Namíbia torna-se o 52º membro da Organização de Unidade Africana (OUA).

1992 - Abertura da Eurodisney em marne-la-valle, a 30 quilómetros a leste de Paris, França.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, condecora com a Ordem da Liberdade o poeta chinês Ai Qing, 85 anos, e com a comenda da Ordem do Mérito o mais antigo tradutor chinês de português Chen Yongyi, 64 anos, tradutor de "Os Lusíadas".

1997 - Viagem do Papa João Paulo II a Sarajevo, Bósnia.

2001 - O Governo de Pequim liberta os 24 tripulantes do avião espião 'EP-3 Orion' norte-americano que no dia 01 colidiu com um caça chinês, provocou a morte do piloto chinês e aterrou de emergência na base militar chinesa na ilha de Hainan.

2002 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é deposto por um golpe militar que tem o apoio da indústria petrolífera. Regressa ao poder 48 horas depois.

- É fundada a Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, conhecida por Raríssimas.

2003 - Mais de 83% de eleitores húngaros aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2004 - Começa o processo de despedimento coletivo da Bombardier Portugal, antiga Sorefame, na Amadora.

2005 - O grão-mestre da Maçonaria Portuguesa António Arnaut anuncia a entrega da lista de 3.600 agentes e informadores da PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado ao Instituto dos Arquivos Nacionais - Torre do Tombo.

2007 - A Assembleia da República aprova, por unanimidade e aclamação, o projeto comum de combate à violência doméstica, associando-se a uma campanha europeia com esse objetivo.

- Morre, com 81 anos, João Osório de Castro, escritor e dramaturgo, fundador da Casa da Comédia.

2008 - O judoca João Neto conquista a medalha de ouro de -81 kg nos Campeonatos Europeus de judo, em Lisboa, ao derrotar na final o holandês Guillaume Elmont com ponto de ouro, por castigo do adversário.

- Morre, aos 63 anos, o ex-presidente do Tribunal Constitucional Artur Joaquim de Faria Maurício.

2009 - Morre, com 74 anos, Mario Rivero, poeta, crítico de arte e editor colombiano, reconhecido como o precursor da poesia urbana no país. Publicou "Poemas urbanos", "Noticiario 67" (1967), "Y vivo todavía" (1972) e "Baladas sobre ciertas cosas que no se deben nombrar" (1973). Fundou em 1972 a revista Golpe de Dados.

2011 - Uma missão técnica da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, liderada por Juergen Kroeger, Rasmus Rüffer e Poul Thomsen, inicia contactos formais com as autoridades portuguesas para preparação do memorando de entendimento que vai permitir a Portugal receber apoio financeiro.

2012 - Guiné-Bissau: ao início da noite, militares mandam interromper as emissões de rádio e televisão do país, são disparados tiros nas ruas de Bissau, na véspera do início da campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais no país. A Embaixada de Portugal e outras representações diplomáticas são cercadas por militares. O Presidente interino, Raimundo Pereira, e o primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, são detidos por militares.

- Os 11 arguidos do caso Portucale, ligados ao abate ilegal de sobreiros para a construção de um empreendimento imobiliário e turístico em Benavente, são absolvidos.

2013 - Os ministros das Finanças da zona euro apoiam, em Dublin, na Irlanda, o alargamento em sete anos do prazo para Portugal e Irlanda pagarem os empréstimos concedidos ao abrigo dos programas de ajustamento.

2014 - O atleta Tiago Romão sagra-se campeão da Europa de duplo minitrampolim júnior, no decorrer dos Campeonatos Europeus de trampolins, em Guimarães, Braga.

2016 - A comissão especial da Câmara dos Deputados do Brasil aprova o relatório que propõe a destituição ('impeachment') da Presidente, Dilma Rousseff.

- Morre, aos 77 anos, o ator, dramaturgo e argumentista Francisco Nicholson.

2017 - Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol, ao 'bisar' na visita ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

2018 - Morre, aos 85 anos, Sergio Pitol Demeneghi, escritor e tradutor mexicano, Prémio Cervantes de Literatura em 2005. Autor de "El Desfile del Amor" (1984), "Domar na Divina Garza" (1988) e "A Vida Conjugal" (1991) entre outros.

2020 - Morre, aos 90 anos, Stirling Craufurd Moss, antigo piloto britânico, quatro vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1 na década de 1950.

2024 - Morre, aos 83 anos, o estilista italiano Roberto Cavalli. Vestiu estrelas dos anos 1970 como Brigitte Bardot ou Sophia Loren.

PENSAMENTO DO DIA: