Bombeiro agredido na Rua Elias Garcia
Um elemento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi agredido ontem à tarde num parque de estacionamento durante um serviço no Funchal.
Os bombeiros foram chamados à Rua Elias Garcia para prestar socorro a um homem alegadamente embriagado, que se encontrava agressivo mas não foram bem recebidos.
Segundo o que DIÁRIO apurou, o homem não reagiu bem à presença dos elementos e revoltou-se contra um deles, desferindo um soco na cara de um bombeiro.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
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