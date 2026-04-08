Bombeiro agredido na Rua Elias Garcia

Um elemento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi agredido ontem à tarde num parque de estacionamento durante um serviço no Funchal.

Os bombeiros foram chamados à Rua Elias Garcia para prestar socorro a um homem alegadamente embriagado, que se encontrava agressivo mas não foram bem recebidos.

Segundo o que DIÁRIO apurou, o homem não reagiu bem à presença dos elementos e revoltou-se contra um deles, desferindo um soco na cara de um bombeiro.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.