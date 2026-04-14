Último tigre de circo de Portugal entregue a santuário espanhol

Sona, considerado o último tigre de circo de Portugal, chegou ao santuário espanhol para grandes felinos, em Alicante, após 16 anos em cativeiro, aguardando o fim do período de quarentena para poder andar em terra firme pela primeira vez.

Segundo a Fundação AAP (Animal Advocacy and Protection), que gere o santuário em Villena, Alicante, este felino branco de três metros de comprimento era explorado desde os três meses de idade.

Era utilizado em truques de magia e exibido como atração turística num circo, onde era mantido num reboque de camião com uma pequena jaula exterior.

A sua chegada às instalações da AAP em Espanha foi possível graças à colaboração com a Pangea Trust, que tinha conhecimento da situação de Sona desde 2018, quando Portugal não tinha ainda uma lei que proibisse a utilização de animais selvagens em espetáculos circenses.

Essa lei acabou por ser aprovada em fevereiro 2019, mas previa um período transitório de seis anos.

Esgotado o período de transição de seis anos para entregarem voluntariamente os animais, os donos contactaram no final de 2025 a Pangea Trust para coordenar a entrega do tigre.

O resgate foi efetuado há duas semanas pela Fundação AAP e pela Pangea Trust e Sona foi levado para o centro da AAP em Alicante, o "Primadomus".

Por enquanto, o felino é mantido isolado até o fim do período de quarentena, após o que poderá andar em terra firme pela primeira vez, já que ao longo de sua vida apenas se movimentou entre o atrelado e o picadeiro do circo.