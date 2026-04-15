Jovem violinista Diogo Silva actuou em Berlim

Diogo Silva, aluno de violino do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, da classe do professor Norberto Gomes, apresentou-se em Berlim no concerto dos laureados do Grand Prize Virtuoso, que decorreu na Kammermusiksaal, uma das salas da emblemática Filarmónica de Berlim, onde já se apresentaram alguns dos mais prestigiados artistas internacionais.

Esta apresentação decorreu na sequência da sua participação no International Music Competition Berlin 'Grand Prize Virtuoso', um concurso internacional realizado anualmente em várias cidades centrais da Europa, que reúne jovens músicos de elevado nível artístico, oriundos de diferentes países. A competição, em formato online, destina-se a participantes de todas as idades e distingue intérpretes de excelência, oferecendo aos laureados a oportunidade de atuar em salas de grande prestígio.

"A presença em Berlim representou, assim, um momento de de orgulho para o Conservatório, e de particular relevância no percurso artístico de Diogo Silva, proporcionando-lhe uma experiência internacional enriquecedora, assim como o contacto directo com um dos mais importantes palcos da música clássica europeia", dá conta um comunicado de imprensa.

O jovem refere que foi com "o maior orgulho e gratidão" que aceitou este desafio e viajou para Berlim. "No dia 2 de abril, subi ao palco e deixei a música ganhar vida. Foi para mim uma experiência verdadeiramente enriquecedora e inesquecível", disse.

"Estou profundamente grato ao meu professor de violino, Norberto Gomes, que me acompanhou nesta viagem e me orientou pedagogicamente ao longo da minha jornada. Fico também muito grato à minha professora Nana Khachkalyan, por me ter ensinado desde pequenino e por ter sido a pessoa a despertar em mim a paixão pelo violino. Agradeço igualmente pelo apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas enquanto gestora da Orquestra Clássica da Madeira, através do programa Iniciativas Complementares à Formação de Jovens Músicos, financiado pelo BPI/Fundação “La Caixa”, que possibilitou a minha inscrição", acrescenta.

A terminar, deixa uma palavra de agradecimento ao programa ' provas Dadas', do Governo Regional, que apoiou na deslocação, assim como ao Conservatório – Escola das Artes da Madeira pelo acompanhamento constante