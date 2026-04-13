Diogo Teixeira eleito para a Comissão Nacional de Jovens do Bloco

Os Jovens do Bloco de Esquerda (BE) da Madeira estiveram representados na Conferência Nacional dos Jovens do BE, onde Diogo Teixeira encabeçou uma das listas à Comissão Nacional desta estrutura juvenil.

A lista encabeçada pelo jovem bloquista madeirense obteve quase 44% dos votos, elegendo 6 elementos para a Comissão Nacional dos Jovens, menos dois que a lista ganhadora.

Assim sendo, Diogo Teixeira passará a ser o dirigente da Madeira na Comissão Nacional da estrutura Juvenil do Bloco.

Diogo Teixeira foi cabeça-de-lista do BE Madeira às legislativas nacionais de 18 de Maio do ano passado pelo círculo da Madeira, foi também o candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz nas Autárquicas de 12 de Outubro de 2025.

Licenciado em Línguas e Relações Empresariais, frequenta o mestrado em Gestão na Universidade da Madeira. O jovem de 23 anos (nascido a 27 de Abril de 2002) é natural da Freguesia da Camacha, onde reside.