Detido no México um dos narcotraficantes mais procurados da Europa

Um húngaro procurado no seu país por tráfico de droga foi detido no México, anunciou hoje o ministério da Segurança mexicano, acrescentando que o suspeito figurava na lista dos 10 homens mais procurados da Europa.

"János Balla, vulgo 'Dániel Takács', considerado um dos 10 homens mais procurados da Europa, foi detido", declarou o ministro da Segurança, Omar García Harfuch, na rede social X.

Procurado no seu país por tráfico de droga, János Balla é também alvo de um alerta vermelho da Interpol e de um outro mandado de detenção emitido pela Europol, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Balla, de 48 anos, liderava um grupo criminoso organizado no seu país especializado no tráfico de cocaína e ecstasy, pelo menos entre o verão de 2014 e abril de 2015, segundo a Europol.

Foi detido na cidade turística de Cancún, no sudeste do México, durante uma operação das forças de segurança mexicanas.

As autoridades divulgaram fotografias suas a ser escoltado por polícias e militares, com uma barba rala e vestindo uma camisola com estampado de palmeiras.

Esta detenção foi possível graças a uma troca de informações com a Hungria.

János Balla será entregue às autoridades de imigração para continuar o seu processo de deportação para a Europa.