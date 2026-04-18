Bombeiros accionados para início de incêndio numa mota no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para auxiliar num início de incêndio no motor de uma mota, que circulava na Rua do Carmo, no Funchal.
Uma ambulância e um carro de combate a incêndios foram enviados para o local, mas quando chegaram a essa via já não existia necessidade de intervenção e as equipas acabaram por desmobilizar. Não há registo de feridos.
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