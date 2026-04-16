Colisão entre mota e carro provoca um ferido

Um motociclista ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira, na Rotunda do Esmeraldo, em São Martinho.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal, com três elementos da corporação apoiados por uma ambulância. A vítima, de 75 anos, apresentava escoriações numa das pernas e nos braços.

Apesar dos ferimentos, o homem recusou o transporte para o hospital.