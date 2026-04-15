Cheiro a gás mobiliza bombeiros para o centro do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, esta manhã, para a Rua Brigadeiro Couceiro, nas imediações do centro comercial Plaza, no Funchal, na sequência de um alerta para uma alegada fuga de gás.

No local, a corporação fez deslocar uma viatura com cinco operacionais, tendo verificado que o odor detectado tinha origem numa garagem. A situação não representou perigo, tendo os bombeiros procedido apenas à ventilação do espaço.