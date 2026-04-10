Pequeno foco de incêndio mobiliza bombeiros em Machico
Um pequeno incêndio deflagrou, na manhã de hoje, na zona da Bem Posta, no concelho de Machico, tendo mobilizado os Bombeiros Municipais de Machico para o local.
O alerta foi dado após o fogo ter surgido nas imediações de um contentor do lixo, acabando por ameaçar um poste de eletricidade nas proximidades. A pronta intervenção da corporação permitiu a rápida extinção das chamas, sem registo de feridos ou danos materiais.
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