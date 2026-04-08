Suspeita de incêndio em residência no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, há instantes, para uma suspeita de incêndio numa residência localizada na Rua Dr. Barreto, na freguesia de São Martinho.

Segundo foi possível apurar, o alerta terá sido motivado por uma vela que acabou por incendiar um móvel no interior da habitação. No entanto, o fogo foi rapidamente extinto pelo próprio proprietário antes da chegada dos meios de socorro.

Para o local foram mobilizadas quatro viaturas e 12 elementos da corporação. À chegada, os bombeiros procederam apenas a trabalhos de ventilação do espaço e garantir as condições de segurança.