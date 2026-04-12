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Colisão entre mota e carro em São Martinho

Jovem de 22 anos foi assistido no local pelos bombeiros e recusou transporte hospitalar

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Uma colisão entre uma mota e uma viatura ligeira ocorreu na manhã deste domingo no Caminho do Engenho Velho, em São Martinho, no Funchal.

O acidente envolveu um jovem motociclista de 22 anos, que, apesar do embate, recusou o transporte hospital por parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

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