Colisão entre mota e carro em São Martinho
Jovem de 22 anos foi assistido no local pelos bombeiros e recusou transporte hospitalar
Uma colisão entre uma mota e uma viatura ligeira ocorreu na manhã deste domingo no Caminho do Engenho Velho, em São Martinho, no Funchal.
O acidente envolveu um jovem motociclista de 22 anos, que, apesar do embate, recusou o transporte hospital por parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
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