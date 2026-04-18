AVS empata na visita ao Rio Ave e evita despromoção antecipada

O último classificado AVS empatou hoje 2-2 na visita ao Rio Ave, na abertura da 30.ª jornada da I Liga de futebol, e evitou que a despromoção ao segundo escalão ficasse já decidida.

Em Vila do Conde, os golos da equipa da casa foram apontados por Olinho, aos 18 minutos, e Ntoi, aos 79, com Tomané, aos 32, e Pedro Lima, aos 68, a anotarem os tentos do AVS.

Com este resultado, o AVS continua em 18.º e último, com 13 pontos, a 12 de distância de Casa Pia (menos dois jogos), que é 16.º, em zona de play-off de manutenção, e Nacional (menos um jogo), 15.º, ambos com 25 pontos.

Apesar de ter evitado a descida de divisão já hoje, a confirmação pode chegar nesta jornada, dependendo dos resultados dos adversários diretos, enquanto o Rio Ave segue em 11.º, com 34 pontos.