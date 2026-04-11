Bicampeão Sporting tenta na Reboleira colocar pressão no líder FC Porto

O bicampeão Sporting visita hoje o Estrela da Amadora, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, no qual quererá colocar pressão em cima do líder FC Porto, cada vez mais sem margem de erro.

Os 'leões' são a primeira equipa entre as 'grandes' a entrar em campo nesta ronda e procuram na Reboleira, onde venceram nas cinco últimas visitas, desde 2006, trazer os três pontos e esperar pela entrada em jogo dos 'dragões', no domingo, na casa do Estoril Praia.

Com o empate do FC Porto ante o Famalicão, a última jornada deu ao Sporting novo fôlego na busca de um tricampeonato que não alcança desde o 'tetra' na época de 1953/54, e quando a equipa de Rui Borges ficou a cinco pontos da frente, mas com menos um jogo disputado.

Para o jogo diante de um adversário que é 13.º classificado e nas últimas 10 jornadas tem um registo de cinco derrotas, três empates e duas vitórias, o Sporting volta a contar com o goleador Luís Suárez, que cumpriu castigo com o Santa Clara.

O 'afundado' AVS (18.º e último, com um triunfo em 28 jogos) recebe o Vitória de Guimarães (nono), a partir das 15:30, sendo que, caso não vençam, os avenses podem ver confirmada a despromoção à II Liga no final desta jornada, embora este cenário esteja dependente também da conjugação de resultados do Casa Pia e do Nacional.

Santa Clara (14.º) e Rio Ave (12.º) defrontam-se às 18:00 (17:00 locais), com os açorianos a tentarem ficar longe dos lugares de perigo.

Programa da 29.ª Jornada

- Sexta-feira, 10 abr:

Famalicão - Moreirense, 1-1

- Sábado, 11 abr:

AVS - Vitória de Guimarães, 15:30.

Santa Clara - Rio Ave, 18:00.

Estrela da Amadora - Sporting, 20:30.

- Domingo, 12 abr:

Alverca - Casa Pia, 15:30.

Sporting de Braga - Arouca, 18:00.

Benfica - Nacional, 18:00.

Estoril Praia - FC Porto, 20:30.

- Segunda-feira, 13 abr:

Tondela - Gil Vicente, 20:15.